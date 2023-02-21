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Кривошеин Савва Аксенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кривошеин Аксен Степанович

Мать: Кривошеина Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кривошеин Ефим Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.

Сын: Кривошеин Иван Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кривошеин Пётр Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
26.04.1829 ст.

Дочь: Марфа Саввовна

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривошеин Агап Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.

Сын: Кривошеин Василий Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
20.11.1839 ст.

Дочь: Рычкова Варвара Саввина

Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Софья Потапова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842
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