Кривошеин Савва Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
26.04.1829 ст.
Дочь: Марфа Саввовна
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.
Сын: Кривошеин Василий Саввович
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Рождение ребёнка
20.11.1839 ст.
Дочь: Рычкова Варвара Саввина
Мать ребёнка: Кривошеина Софья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842