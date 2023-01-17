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Кривошеин Аксен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кривошеин Степан Трофимович

Мать: Кривошеина Анисия Филипова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Татьяна Аксентева

Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кривошеин Савва Аксенович

Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
15.12.1800

Сын: Кривошеин Пётр Аксенович

Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кривошеин Егор Аксенович

Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Аксентева

Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Зиноида Васильева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1836
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