Кривошеин Аксен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна Аксентева
Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кривошеин Савва Аксенович
Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева
Рождение ребёнка
15.12.1800
Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Аксентева
Мать ребёнка: Кривошеина Зиноида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1836