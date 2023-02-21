Кривошеина (Вепрева) Анисия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривошеин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривошеин Миней Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Евгений Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Аксен Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Стефанида Степановна
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783