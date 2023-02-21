Кривошеина (Вепрева) Анисия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вепрева) Анисия Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривошеин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривошеин Миней Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Евгений Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Аксен Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Стефанида Степановна

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Степан Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
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