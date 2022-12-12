Кривошеина Зиноида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Зиноида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

02.12.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Татьяна Аксентева

Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кривошеин Савва Аксенович

Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович

Рождение ребёнка
15.12.1800

Сын: Кривошеин Пётр Аксенович

Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кривошеин Егор Аксенович

Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Аксентева

Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Аксен Степанович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.12.1829 ст.
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