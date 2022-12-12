Кривошеина Зиноида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти02.12.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна Аксентева
Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кривошеин Савва Аксенович
Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1800
Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Аксентева
Отец ребёнка: Кривошеин Аксен Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.12.1829 ст.