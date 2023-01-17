Кривошеин Пётр Аксенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Пётр Аксенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1800

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1800

Отец: Кривошеин Аксен Степанович

Мать: Кривошеина Зиноида Васильева

Пропал без вести (военное)
1822
Бракосочетание
14.02.1823 ст.

Жена: Кривошеина Марина Андреева

1823г. МК г. Нолинск НС (жених крест. отрок/невеста того же прихода дер. Чертиковской умер. крест. Андрея Карпова Бурова дочь девка/поручители дер. Бабиковской крест. Фома Сидоров Вшивцев, Сава Авксен... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Марина Андреева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1822
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