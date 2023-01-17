Кривошеин Пётр Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1800
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1800
Пропал без вести (военное)
1822
Бракосочетание
14.02.1823 ст.
1823г. МК г. Нолинск НС (жених крест. отрок/невеста того же прихода дер. Чертиковской умер. крест. Андрея Карпова Бурова дочь девка/поручители дер. Бабиковской крест. Фома Сидоров Вшивцев, Сава Авксен... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Марина Андреева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1822