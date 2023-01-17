Кривошеина (Бурова) Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Бурова) Марина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1823 ст.

Муж: Кривошеин Пётр Аксенович

1823г. МК г. Нолинск НС (жених крест. отрок/невеста того же прихода дер. Чертиковской умер. крест. Андрея Карпова Бурова дочь девка/поручители дер. Бабиковской крест. Фома Сидоров Вшивцев, Сава Авксен... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Аксенович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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