Кривошеина (Бурова) Марина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1823 ст.
1823г. МК г. Нолинск НС (жених крест. отрок/невеста того же прихода дер. Чертиковской умер. крест. Андрея Карпова Бурова дочь девка/поручители дер. Бабиковской крест. Фома Сидоров Вшивцев, Сава Авксен... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Аксенович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850