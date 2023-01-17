Кривошеин Степан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти18.03.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривошеин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривошеин Миней Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Аксен Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Евгений Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евгения Степановна
Мать ребёнка: Кривошеина Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Стефанида Степановна
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова
Бракосочетание
14.02.1783 ст.
1783г. МК Нолинск (свадьба) 2 брак для обоих невеста Уржумской округи Лебяжской волости дер. Колпаевской ясашного крест. Якова Афанасьева сына Чюдова дочь вдова. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кривошеин Трофим Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Феодора Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.03.1811 ст.