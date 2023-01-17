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Кривошеин Степан Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

18.03.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кривошеин Трофим Петрович

Мать: Кривошеина Евдоки Устинова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривошеин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривошеин Миней Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Аксен Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Евгений Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евгения Степановна

Мать ребёнка: Кривошеина Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Стефанида Степановна

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Филипова

Бракосочетание
14.02.1783 ст.

Жена: Кривошеина Феодосия Яковлева

1783г. МК Нолинск (свадьба) 2 брак для обоих невеста Уржумской округи Лебяжской волости дер. Колпаевской ясашного крест. Якова Афанасьева сына Чюдова дочь вдова. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кривошеин Трофим Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Феодора Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Феодора Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Анисия Филипова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.03.1811 ст.
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