Кривошеина (Чюдова) Феодосия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Кривошеина) Евгения Степановна
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович
Бракосочетание
14.02.1783 ст.
1783г. МК Нолинск (свадьба) 2 брак для обоих невеста Уржумской округи Лебяжской волости дер. Колпаевской ясашного крест. Якова Афанасьева сына Чюдова дочь вдова. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Смерть
После 1791