Кривошеина (Чюдова) Феодосия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Чюдова) Феодосия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Кривошеина) Евгения Степановна

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Бракосочетание
14.02.1783 ст.

Муж: Кривошеин Степан Трофимович

1783г. МК Нолинск (свадьба) 2 брак для обоих невеста Уржумской округи Лебяжской волости дер. Колпаевской ясашного крест. Якова Афанасьева сына Чюдова дочь вдова. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Смерть
После 1791

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