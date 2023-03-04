Кривошеин Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Кривошеин Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кривошеин Степан Трофимович
Мать ребёнка: Кривошеина Евдоки Устинова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кривошеин Федот Трофимович
Мать ребёнка: Кривошеина Евдоки Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763