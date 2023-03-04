Кривошеин Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Трофим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Кривошеин Пётр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кривошеин Степан Трофимович

Мать ребёнка: Кривошеина Евдоки Устинова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кривошеин Федот Трофимович

Мать ребёнка: Кривошеина Евдоки Устинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Евдоки Устинова

Смерть
После 1763
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