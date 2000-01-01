Кривошеина Евдоки Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кривошеин Степан Трофимович
Отец ребёнка: Кривошеин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кривошеин Федот Трофимович
Отец ребёнка: Кривошеин Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763