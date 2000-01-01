Кривошеина Евдоки Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Евдоки Устинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кривошеин Степан Трофимович

Отец ребёнка: Кривошеин Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кривошеин Федот Трофимович

Отец ребёнка: Кривошеин Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Трофим Петрович

Смерть
После 1763
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