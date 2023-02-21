Кривошеина Феодора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Феодора Тимофеевна

Кривошеина Феодора Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кривошеин Трофим Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Степан Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close