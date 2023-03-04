Кривошеин Пётр Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Сын: Кривошеин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1874