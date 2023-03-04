Кривошеин Пётр Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Пётр Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кривошеин Савва Аксенович

Мать: Кривошеина Софья Потапова

Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Жена: Кривошеина Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Сын: Кривошеин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кривошеина Васса Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1874
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