Кривошеина (Князева) Васса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Колесниковского Новоспаский приход
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович
Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович
Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович
Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Сын: Кривошеин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно