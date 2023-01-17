Кривошеина (Князева) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Князева) Васса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Колесниковского Новоспаский приход
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Муж: Кривошеин Пётр Саввович

Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович

Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович

Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович

Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович

Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Сын: Кривошеин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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