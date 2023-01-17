Кривошеина (Блинова) Евфимия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Блинов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1861 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
09.05.1864 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.
Сын: Кривошеин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
11.04.1871 ст.
Дочь: Кривошеина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.
Дочь: Кривошеина Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
11.11.1875 ст.
Дочь: Кривошеина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Рождение ребёнка
03.06.1877 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно