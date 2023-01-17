Кривошеина (Блинова) Евфимия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Блинова) Евфимия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Блинов Фёдор Яковлевич

Мать: Блинова Авдотия Пахомлева

Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Муж: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
23.11.1861 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
09.05.1864 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.

Сын: Кривошеин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
11.04.1871 ст.

Дочь: Кривошеина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.

Дочь: Кривошеина Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
11.11.1875 ст.

Дочь: Кривошеина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Рождение ребёнка
03.06.1877 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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