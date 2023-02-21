Рычкова Матрона Елистаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1856 ст.
Дочь: Рычкова Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1858 ст.
Дочь: Рычкова Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
02.11.1861 ст.
Дочь: Матрёна Тарасовна
Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.
Дочь: Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Рычкова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866