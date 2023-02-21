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Рычкова Матрона Елистаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1856 ст.

Дочь: Рычкова Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1858 ст.

Дочь: Рычкова Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
02.11.1861 ст.

Дочь: Матрёна Тарасовна

Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.

Дочь: Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Рычкова Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Рычков Тарас Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Тарас Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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