Кокузина (Кривошеина) Агрипина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокузина (Кривошеина) Агрипина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Кривошеин Иван Сафронович

Мать: Кривошеина Катерина Фёдорова

Бракосочетание
13.02.1842 ст.

Муж: Кокузин Тит Моисеевич

1842г. (свадьба) жених 20 лет дер. Дудинская невеста ? дер. Бабиковская крест. Ивана Кривошеина поручители по женеху дер Дудинская крест. Епимах Авдеев Машковцев, Ефимий Антипович Плотников Агей Наумо... Показать все
Смерть
После 1842
Рождение ребёнка
28.12.1842 ст.

Сын: Кокузин Василий Титович

Отец ребёнка: Кокузин Тит Моисеевич

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