Кокузина (Кривошеина) Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Бракосочетание
13.02.1842 ст.
1842г. (свадьба) жених 20 лет дер. Дудинская невеста ? дер. Бабиковская крест. Ивана Кривошеина поручители по женеху дер Дудинская крест. Епимах Авдеев Машковцев, Ефимий Антипович Плотников Агей Наумо... Показать все
Смерть
После 1842
Рождение ребёнка
28.12.1842 ст.
Отец ребёнка: Кокузин Тит Моисеевич