Кокузин Василий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1842 ст.
Отец: Кокузин Тит Моисеевич
Бракосочетание
25.01.1865 ст.
Жена: Кокузина Ксения Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Сын: Кокузин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кокузина Ксения Петровна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно