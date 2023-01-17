Кокузин Василий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокузин Василий Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1842 ст.

Отец: Кокузин Тит Моисеевич

Мать: Кокузина Агрипина Иванова

Бракосочетание
25.01.1865 ст.

Жена: Кокузина Ксения Петровна

Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Сын: Кокузин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кокузина Ксения Петровна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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