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Кокузин Тит Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1817 ст.

Дата смерти

После 1842

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1817 ст.

Отец: Кокузин Моисей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1842 ст.

Жена: Кокузина Агрипина Иванова

1842г. (свадьба) жених 20 лет дер. Дудинская невеста ? дер. Бабиковская крест. Ивана Кривошеина поручители по женеху дер Дудинская крест. Епимах Авдеев Машковцев, Ефимий Антипович Плотников Агей Наумо... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1842 ст.

Сын: Кокузин Василий Титович

Мать ребёнка: Кокузина Агрипина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842
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