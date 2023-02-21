Кокузин Тит Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1817 ст.
Дата смертиПосле 1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1817 ст.
Отец: Кокузин Моисей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1842 ст.
1842г. (свадьба) жених 20 лет дер. Дудинская невеста ? дер. Бабиковская крест. Ивана Кривошеина поручители по женеху дер Дудинская крест. Епимах Авдеев Машковцев, Ефимий Антипович Плотников Агей Наумо... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1842 ст.
Мать ребёнка: Кокузина Агрипина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842