Кокузина (Блинова) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1844 ст.
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844 ст.
Отец: Блинов Пётр Степанович
Бракосочетание
25.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Сын: Кокузин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кокузин Василий Титович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877