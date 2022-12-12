Кокузина (Блинова) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокузина (Блинова) Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1844 ст.

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844 ст.

Отец: Блинов Пётр Степанович

Мать: Блинова Елена Кондратьева

Бракосочетание
25.01.1865 ст.

Муж: Кокузин Василий Титович

Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Сын: Кокузин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кокузин Василий Титович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877
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