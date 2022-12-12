Блинова (Блинова) Елена Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1821 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1821 ст.
Отец: Блинов Кондрат Исакович
Мать: Блинова Агафия Минеева
Бракосочетание
08.11.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из одной деревни поручители по женеху дер. Дудинской Антон Иванович Блинов, Семён Петрович Блинов, Игнат Софронов Блинов, по невесте Иван Яко... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Дочь: Кокузина Ксения Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858