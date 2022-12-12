Блинова (Блинова) Елена Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Елена Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1821 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1821 ст.

Отец: Блинов Кондрат Исакович

Мать: Блинова Агафия Минеева

Бракосочетание
08.11.1839 ст.

Муж: Блинов Пётр Степанович

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из одной деревни поручители по женеху дер. Дудинской Антон Иванович Блинов, Семён Петрович Блинов, Игнат Софронов Блинов, по невесте Иван Яко... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.

Сын: Блинов Корнило Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.

Сын: Блинов Николай Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Дочь: Кокузина Ксения Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.

Сын: Блинов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Сын: Блинов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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