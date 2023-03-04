Блинов Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1820 ст.
Дата смерти24.05.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1820 ст.
Бракосочетание
08.11.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из одной деревни поручители по женеху дер. Дудинской Антон Иванович Блинов, Семён Петрович Блинов, Игнат Софронов Блинов, по невесте Иван Яко... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Дочь: Кокузина Ксения Петровна
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.05.1894 ст.