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Блинов Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1820 ст.

Дата смерти

24.05.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1820 ст.

Отец: Блинов Степан Исакович

Мать: Блинова Феодосия Григориевна

Бракосочетание
08.11.1839 ст.

Жена: Блинова Елена Кондратьева

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невеста 18 лет из одной деревни поручители по женеху дер. Дудинской Антон Иванович Блинов, Семён Петрович Блинов, Игнат Софронов Блинов, по невесте Иван Яко... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.

Сын: Блинов Корнило Петрович

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
28.11.1842 ст.

Сын: Блинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Дочь: Кокузина Ксения Петровна

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.

Сын: Блинов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Сын: Блинов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Елена Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.05.1894 ст.
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