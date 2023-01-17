Блинов Степан Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1800 ст.
Дата смерти29.07.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1800 ст.
Отец: Блинов Исаак Иванович
Мать: Блинова Мелания Матвеева
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
28.08.1820 ст.
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
26.05.1823 ст.
Сын: Блинов Никифор Степанович
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Блинов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Блинов Емельян Степанович
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
31.07.1837 ст.
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Рождение ребёнка
05.02.1842 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.07.1883 ст.