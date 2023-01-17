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Блинов Степан Исакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1800 ст.

Дата смерти

29.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1800 ст.

Отец: Блинов Исаак Иванович

Мать: Блинова Мелания Матвеева

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
28.08.1820 ст.

Сын: Блинов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
26.05.1823 ст.

Сын: Блинов Никифор Степанович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Емельян Степанович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
31.07.1837 ст.

Сын: Блинов Антон Степанович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
05.02.1842 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Феодосия Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.07.1883 ст.
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