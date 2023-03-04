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Блинова Феодосия Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Степан Исакович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1820 ст.

Сын: Блинов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
26.05.1823 ст.

Сын: Блинов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Емельян Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.

Дочь: (Блинова) Матрона Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
31.07.1837 ст.

Сын: Блинов Антон Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Рождение ребёнка
05.02.1842 ст.

Дочь: (Блинова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович

Смерть
После 1858

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