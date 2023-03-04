Блинова Феодосия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1820 ст.
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
26.05.1823 ст.
Сын: Блинов Никифор Степанович
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Блинов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Блинов Емельян Степанович
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.
Дочь: (Блинова) Матрона Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
31.07.1837 ст.
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Рождение ребёнка
05.02.1842 ст.
Дочь: (Блинова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Исакович
Смерть
После 1858