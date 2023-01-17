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Блинов Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.03.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Блинов Степан Исакович

Мать: Блинова Феодосия Григориевна

Рождение ребёнка
18.11.1854 ст.

Дочь: Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
19.02.1856 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
03.08.1865 ст.

Сын: Блинов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1868 ст.

Дочь: Сухих Аграпина Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ксенья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.03.1887 ст.
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