Блинов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти01.03.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
18.11.1854 ст.
Дочь: Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1856 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
03.08.1865 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1868 ст.
Дочь: Сухих Аграпина Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ксенья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.03.1887 ст.