(Блинова) Катерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1854 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1854 ст.
Отец: Блинов Алексей Степанович
Мать: Блинова Ксенья Иванова
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Смерть
После 1858