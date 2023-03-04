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(Блинова) Катерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1854 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1854 ст.

Отец: Блинов Алексей Степанович

Мать: Блинова Ксенья Иванова

Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Муж: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.

Сын: Блинов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Сын: Блинов Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Смерть
После 1858

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