Блинова Ксенья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти08.02.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1854 ст.
Дочь: Катерина Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
19.02.1856 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1865 ст.
Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1868 ст.
Дочь: Сухих Аграпина Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1894 ст.