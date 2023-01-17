Блинова Ксенья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Ксенья Иванова

Блинова Ксенья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.02.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1854 ст.

Дочь: Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
19.02.1856 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
03.08.1865 ст.

Сын: Блинов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
21.06.1868 ст.

Дочь: Сухих Аграпина Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Алексей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1894 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close