Блинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Михаил Иванович

Блинов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1852 ст.

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852 ст.

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Ефросинья Андреева

Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: Катерина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.

Сын: Блинов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Катерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Сын: Блинов Гаврил Михайлович

Мать ребёнка: Катерина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close