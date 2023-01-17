Блинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1852 ст.
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852 ст.
Отец: Блинов Иван Иванович
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Жена: Катерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Катерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Мать ребёнка: Катерина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881