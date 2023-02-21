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Блинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1812 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1812 ст.

Отец: Блинов Иван Парфёнович

Мать: Блинова Харистина Герасимова

Бракосочетание
12.11.1839 ст.

Жена: Блинова Ефросинья Андреева

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 год невеста 23 года из дер. Лубенской крест. Андроника Васильева Порошина поручители по женеху крест. дер. Блиновской Иоан Павлов, Александр Антонов Блиновы, по... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
15.05.1843

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.

Сын: Блинов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.

Сын: Блинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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