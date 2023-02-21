Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1812 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1812 ст.
Бракосочетание
12.11.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 год невеста 23 года из дер. Лубенской крест. Андроника Васильева Порошина поручители по женеху крест. дер. Блиновской Иоан Павлов, Александр Антонов Блиновы, по... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева
Рождение ребёнка
15.05.1843
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ефросинья Андреева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858