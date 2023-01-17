Блинова Харистина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
06.08.1810 ст.
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
19.09.1812 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович
Рождение ребёнка
25.06.1818 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834