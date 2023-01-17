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Блинова Харистина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович

Рождение ребёнка
06.08.1810 ст.

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович

Рождение ребёнка
19.09.1812 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович

Рождение ребёнка
25.06.1818 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Парфёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Парфёнович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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