Блинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
Жена: Блинова Евдокия Антонова
1832г. (свадьба) невеста из этой же дер. Антона Иванова Блинова дочь поручители той же дер. Пётр Филимонов, Стефан Исаков, Иван Александров Блиновы МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 895
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
12.04.1835 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
05.05.1840 ст.
Дочь: Лукерия Михайловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1850