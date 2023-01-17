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Блинов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Блинов Иван Парфёнович

Мать: Блинова Харистина Герасимова

Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Жена: Блинова Евдокия Антонова

1832г. (свадьба) невеста из этой же дер. Антона Иванова Блинова дочь поручители той же дер. Пётр Филимонов, Стефан Исаков, Иван Александров Блиновы МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 895
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
12.04.1835 ст.

Сын: Блинов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
05.05.1840 ст.

Дочь: Лукерия Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.

Сын: Блинов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Антонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1850
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