Блинова (Блинова) Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1809 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
15.02.1809 ст.
Отец: Блинов Антон Иванович
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) невеста из этой же дер. Антона Иванова Блинова дочь поручители той же дер. Пётр Филимонов, Стефан Исаков, Иван Александров Блиновы МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 895
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1835 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1840 ст.
Дочь: Лукерия Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858