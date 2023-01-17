Блинова (Блинова) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Евдокия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1809 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1809 ст.

Отец: Блинов Антон Иванович

Мать: Блинова Катерина Харитонова

Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Муж: Блинов Михаил Иванович

1832г. (свадьба) невеста из этой же дер. Антона Иванова Блинова дочь поручители той же дер. Пётр Филимонов, Стефан Исаков, Иван Александров Блиновы МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 895
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1835 ст.

Сын: Блинов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1840 ст.

Дочь: Лукерия Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.

Сын: Блинов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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