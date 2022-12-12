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Блинова Катерина Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1809 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Вера Антоновна

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1815 ст.

Сын: Блинов Лука Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1817 ст.

Сын: Блинов Александр Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Игнат Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Блинов Александр Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1822 ст.

Сын: Блинов Мануил Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858 ст.
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