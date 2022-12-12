Блинова Катерина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1809 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Вера Антоновна
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1817 ст.
Сын: Блинов Александр Антонович
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Блинов Александр Антонович
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1822 ст.
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Блинов Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858 ст.