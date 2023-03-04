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Блинов Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Блинов Антон Иванович

Мать: Блинова Катерина Харитонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.10.1840 ст.

Жена: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 21 год (отец Антон Логинов Блинов)? невеста 19 лет дочь Ботылинского прихода поч. Лузинского крест. Даниила Зыкина поручители по женеху дер. Дудинской Терентий Мат... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.

Сын: Блинов Парфирий Александрович

Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

Рождение ребёнка
02.12.1842 ст.

Сын: Блинов Данил Александрович

Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Блинова) Марья Александровна

Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.

Сын: Блинов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

Смерть
До 1891 ст.

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