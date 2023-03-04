Блинов Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Блинов Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.10.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 21 год (отец Антон Логинов Блинов)? невеста 19 лет дочь Ботылинского прихода поч. Лузинского крест. Даниила Зыкина поручители по женеху дер. Дудинской Терентий Мат... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.
Сын: Блинов Парфирий Александрович
Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова
Рождение ребёнка
02.12.1842 ст.
Сын: Блинов Данил Александрович
Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Блинова) Марья Александровна
Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова
Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.
Сын: Блинов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Блинова (Зыкина) Параскева Данилова
Смерть
До 1891 ст.