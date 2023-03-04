Блинова (Зыкина) Параскева Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти12.12.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.10.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 21 год (отец Антон Логинов Блинов)? невеста 19 лет дочь Ботылинского прихода поч. Лузинского крест. Даниила Зыкина поручители по женеху дер. Дудинской Терентий Мат... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.
Сын: Блинов Парфирий Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович
Рождение ребёнка
02.12.1842 ст.
Сын: Блинов Данил Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Блинова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович
Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.
Сын: Блинов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович
Смерть
12.12.1891 ст.