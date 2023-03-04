Блинова (Зыкина) Параскева Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Зыкина) Параскева Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

12.12.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.10.1840 ст.

Муж: Блинов Александр Антонович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 21 год (отец Антон Логинов Блинов)? невеста 19 лет дочь Ботылинского прихода поч. Лузинского крест. Даниила Зыкина поручители по женеху дер. Дудинской Терентий Мат... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1841 ст.

Сын: Блинов Парфирий Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович

Рождение ребёнка
02.12.1842 ст.

Сын: Блинов Данил Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Блинова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович

Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.

Сын: Блинов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Антонович

Смерть
12.12.1891 ст.

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