Блинова (Порошина) Ефросинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Порошина) Ефросинья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.07.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1839 ст.

Муж: Блинов Иван Иванович

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 год невеста 23 года из дер. Лубенской крест. Андроника Васильева Порошина поручители по женеху крест. дер. Блиновской Иоан Павлов, Александр Антонов Блиновы, по... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1843

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.

Сын: Блинов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.

Сын: Блинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.07.1855 ст.
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