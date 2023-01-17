Блинова (Порошина) Ефросинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти05.07.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1839 ст.
Муж: Блинов Иван Иванович
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 год невеста 23 года из дер. Лубенской крест. Андроника Васильева Порошина поручители по женеху крест. дер. Блиновской Иоан Павлов, Александр Антонов Блиновы, по... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1843
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.07.1855 ст.