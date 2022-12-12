Блинов Исаак Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Бракосочетание
02.02.1780 ст.
Жена: Блинова Мелания Матвеева
1780 г. МК Нолинск (ДР) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревни Красиновской отец Матвей Потапов оба первым браком
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феодосия Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евфимия Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Елена Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
21.11.1800 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Исаина
Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1823