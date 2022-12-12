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Блинов Исаак Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Блинов Иван Саввович

Мать: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Блинов Данил Исакович

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Бракосочетание
02.02.1780 ст.

Жена: Блинова Мелания Матвеева

1780 г. МК Нолинск (ДР) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревни Красиновской отец Матвей Потапов оба первым браком
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Феодосия Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евфимия Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Елена Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
21.11.1800 ст.

Сын: Блинов Степан Исакович

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Исаина

Мать ребёнка: Блинова Мелания Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1823
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