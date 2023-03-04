Блинов Иван Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Блинов Савва Афонасьев
Бракосочетание
31.01.1753 ст.
1753г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Сретенского прихода дер. Мысовской крест. Прокопея Сорокина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1756
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Решетникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789