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Блинов Иван Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Блинов Савва Афонасьев

Мать: Блинова Ирина Кондратьева

Бракосочетание
31.01.1753 ст.

Жена: Блинова Параскева Прокопьева

1753г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Сретенского прихода дер. Мысовской крест. Прокопея Сорокина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1756

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Блинов Исаак Иванович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Блинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Блинов Фоний Иванович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Решетникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Блинов Федот Иванович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
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