Блинов Фоний Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Дарья Лукяновна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Блинова) Настасья Фониева
Мать ребёнка: Блинова Дарья Лукяновна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Блинова) Анисия Фониева
Мать ребёнка: Блинова Дарья Лукяновна
Смерть
1809