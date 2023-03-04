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Блинов Фоний Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Блинов Иван Саввович

Мать: Блинова (Сорокина) Параскева Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Дарья Лукяновна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Блинова) Настасья Фониева

Мать ребёнка: Блинова Дарья Лукяновна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Блинова) Анисия Фониева

Мать ребёнка: Блинова Дарья Лукяновна

Смерть
1809

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