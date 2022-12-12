Блинова (Сорокина) Параскева Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти13.01.1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1753 ст.
Муж: Блинов Иван Саввович
1753г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Сретенского прихода дер. Мысовской крест. Прокопея Сорокина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1756
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Решетникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1788 ст.