Блинова (Сорокина) Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Сорокина) Параскева Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

13.01.1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1753 ст.

Муж: Блинов Иван Саввович

1753г. Нолинск МК (свадьба) невеста Казанского уезда Сретенского прихода дер. Мысовской крест. Прокопея Сорокина дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1756

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Блинов Исаак Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Блинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Блинов Фоний Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Решетникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Блинов Федот Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Саввович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1788 ст.
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