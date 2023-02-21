Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Блинов Иван Саввович
Бракосочетание
21.02.1774 ст.
ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Риминской отец Иван Тарараев оба первым браком
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Епистимия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796