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Блинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Блинов Иван Саввович

Мать: Блинова Параскева Прокопьева

Бракосочетание
21.02.1774 ст.

Жена: Блинова Елизавета Иванова

ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Риминской отец Иван Тарараев оба первым браком
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Антон Иванович

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Епистимия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Блинов Артемей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Филип Иванович

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796
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