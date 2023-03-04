Блинова Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зиминская
Бракосочетание
21.02.1774 ст.
Муж: Блинов Иван Иванович
ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Риминской отец Иван Тарараев оба первым браком
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795