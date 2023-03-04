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Блинова Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зиминская
Бракосочетание
21.02.1774 ст.

Муж: Блинов Иван Иванович

ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Риминской отец Иван Тарараев оба первым браком
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Антон Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Блинов Артемей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Блинов Филип Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795