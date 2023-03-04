Блинов Филип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти02.02.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Блинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1818 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.
Дочь: (Блинова) Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Блинов Поликарп Филиппович
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.
Дочь: (Блинова) Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Блинова) Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна
Смерть
02.02.1855 ст.