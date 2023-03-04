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Блинов Филип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

02.02.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Елизавета Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.

Сын: Блинов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1818 ст.

Сын: Блинов Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Яков Филиппович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.

Дочь: (Блинова) Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.

Сын: Блинов Козма Филиппович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Поликарп Филиппович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.

Дочь: (Блинова) Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Блинова) Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Михайловна

Смерть
02.02.1855 ст.

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