Блинова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти16.04.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1818 ст.
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Блинов Поликарп Филиппович
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.04.1861 ст.