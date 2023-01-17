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Блинова Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

16.04.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.

Сын: Блинов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1818 ст.

Сын: Блинов Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1823 ст.

Сын: Блинов Козма Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Поликарп Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Филип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.04.1861 ст.
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