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Блинов Козма Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1823 ст.

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1823 ст.

Отец: Блинов Филип Иванович

Мать: Блинова Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрона Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.

Сын: Блинов Антон Козмин

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.

Дочь: Кокузина (Блинова) Мария Козмина

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
15.08.1860 ст.

Сын: Блинов Пётр Козмин

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Пелагея Козмина

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
28.07.1863 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.

Дочь: Дехтерёва (Блинова) Александра Козмина

Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова

Смерть
После 1868

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