Блинов Козма Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1823 ст.
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1823 ст.
Отец: Блинов Филип Иванович
Мать: Блинова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрона Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.
Сын: Блинов Антон Козмин
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.
Дочь: Кокузина (Блинова) Мария Козмина
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
15.08.1860 ст.
Сын: Блинов Пётр Козмин
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Пелагея Козмина
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
28.07.1863 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.
Дочь: Дехтерёва (Блинова) Александра Козмина
Мать ребёнка: Блинова Матрона Фёдорова
Смерть
После 1868