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Блинова Матрона Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.

Сын: Блинов Антон Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.

Дочь: Кокузина Мария Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
15.08.1860 ст.

Сын: Блинов Пётр Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.

Дочь: Блинова Пелагея Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
28.07.1863 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.

Дочь: Дехтерёва Александра Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Козма Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1868