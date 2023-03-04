Блинова Матрона Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.
Сын: Блинов Антон Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.
Дочь: Кокузина Мария Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
15.08.1860 ст.
Сын: Блинов Пётр Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.
Дочь: Блинова Пелагея Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
28.07.1863 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.
Дочь: Дехтерёва Александра Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1868