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Блинов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

03.02.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Блинов Иван Саввович

Мать: Блинова Параскева Прокопьева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Епимах Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Агафоновна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.02.1818 ст.