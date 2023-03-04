Блинов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти03.02.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Блинов Иван Саввович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евфросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Блинова Ирина Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Агафоновна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.02.1818 ст.