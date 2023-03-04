Блинова Ирина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Епимах Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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