Блинова Дарья Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дарья Лукяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фоний Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Блинова) Настасья Фониева

Отец ребёнка: Блинов Фоний Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Блинова) Анисия Фониева

Отец ребёнка: Блинов Фоний Иванович

Смерть
После 1795

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