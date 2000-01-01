Блинова (Микулина) Ирина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мария Саввовна
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Блинов Иван Саввович
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феврония Саввовна
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марина Саввовна
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Катерина Саввовна
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765