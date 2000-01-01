Блинова (Микулина) Ирина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Микулина) Ирина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мария Саввовна

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Рождение ребёнка
1738

Сын: Блинов Иван Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феврония Саввовна

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марина Саввовна

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Катерина Саввовна

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Блинов Трофим Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Савва Афонасьев

Смерть
После 1765
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