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Блинова Мелания Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Блинов Данил Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Блинова) Параскева Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Блинова) Дарья Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Бракосочетание
02.02.1780 ст.

Муж: Блинов Исаак Иванович

1780 г. МК Нолинск (ДР) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревни Красиновской отец Матвей Потапов оба первым браком
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Блинова) Феодосия Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Блинова) Евфимия Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Блинова) Дарья Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Блинова) Елена Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1800 ст.

Сын: Блинов Степан Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Блинова) Параскева Исаина

Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович

Смерть
До 1834

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