Блинова Мелания Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Блинова) Параскева Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Блинова) Дарья Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Бракосочетание
02.02.1780 ст.
1780 г. МК Нолинск (ДР) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревни Красиновской отец Матвей Потапов оба первым браком
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Блинова) Феодосия Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Блинова) Евфимия Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Блинова) Дарья Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Блинова) Елена Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1800 ст.
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 ранее был 1803 год
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Блинова) Параскева Исаина
Отец ребёнка: Блинов Исаак Иванович
Смерть
До 1834